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Гол Тюкавина принес молодежной сборной России победу над Испанией в матче отбора ЧЕ-2023
Спорт
Гол Тюкавина принес молодежной сборной России победу над Испанией в матче отбора ЧЕ-2023
ТАСС  /  Григоров Гавриил

Москва, 17 ноября. Российские футболисты победили Испанию в матче шестого тура отборочного турнира молодежного Евро-2023 (игроки не старше 21 года). Встреча прошла в Химках и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Михаила Галактионова.

Гол на свой счет записал нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, который отличился на 60-й минуте. Для российского футболиста гол стал третьим в нынешнем отборочном цикле.

Россия и Испания выступают в рамках группы C. Вместе с ними за выход на чемпионат Европы борются команды Литвы, Мальты, Северной Ирландии и Словакии. Россияне укрепились на втором месте в турнирной таблице, дополнив копилку до 15 очков после шести встреч. Команда Михаила Галактионова уступает лишь испанцам по результатам личных встреч.

Тем временем основная сборная России будет отбираться на Чемпионат мира по футболу в Катаре через стыковые матчи. Помимо подопечных Валерия Карпина, за путевку в финальный этап первенства поборются еще 11 команд.

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