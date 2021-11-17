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Глава Минвостокразвития Чекунков рассказал о выборе архитекторов для города Спутника

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 07:35
Общество
Глава Минвостокразвития Чекунков рассказал о выборе архитекторов для города Спутника
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 17 ноября. Минвостокразвития при отборе архитекторов для строительства города Спутник на Дальнем Востоке будет отдавать предпочтение российским специалистам. Об этом заявил глава ведомства Алексей Чекунков.

Решение о создании нового города приняли на Восточном экономическом форуме в этом году. Соответствующее соглашение подписали министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО «ПроГород».

Чекунков пояснил, что Москва готова привлекать к реализации проекта и иностранных архитекторов. Западные компании имеют большой опыт в гостиничной и курортной сферах, передает РИА Новости.

«Мы поддерживаем высокий интерес среди иностранных партнеров, но будем предлагать им конкретные участки земли после завершения мастер-плана. Приоритеты будем отдавать нашим российским архитекторам, урбанистам и компаниям, но при этом предлагать совместное участие и иностранным компаниям, чтобы было максимально высокое качество новых создаваемых нами городских пространств, поскольку конкурируем здесь со всем миром», — отметил министр.

Алексей Чекунков ранее сообщал, что первый этап создания города Спутника обойдется примерно в 100 млрд рублей. На эти средства будет благоустроено около миллиона квадратных метров.

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спутник архитекторы алексей чекунков
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