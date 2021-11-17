Глава Минвостокразвития Чекунков рассказал о выборе архитекторов для города Спутника

Москва, 17 ноября. Минвостокразвития при отборе архитекторов для строительства города Спутник на Дальнем Востоке будет отдавать предпочтение российским специалистам. Об этом заявил глава ведомства Алексей Чекунков.

Решение о создании нового города приняли на Восточном экономическом форуме в этом году. Соответствующее соглашение подписали министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО «ПроГород».

Чекунков пояснил, что Москва готова привлекать к реализации проекта и иностранных архитекторов. Западные компании имеют большой опыт в гостиничной и курортной сферах, передает РИА Новости.

«Мы поддерживаем высокий интерес среди иностранных партнеров, но будем предлагать им конкретные участки земли после завершения мастер-плана. Приоритеты будем отдавать нашим российским архитекторам, урбанистам и компаниям, но при этом предлагать совместное участие и иностранным компаниям, чтобы было максимально высокое качество новых создаваемых нами городских пространств, поскольку конкурируем здесь со всем миром», — отметил министр.

Алексей Чекунков ранее сообщал, что первый этап создания города Спутника обойдется примерно в 100 млрд рублей. На эти средства будет благоустроено около миллиона квадратных метров.