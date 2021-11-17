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Вассерман выступил за введение локдауна для непривитых от COVID-19 россиян

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 07:30
Общество
Вассерман выступил за введение локдауна для непривитых от COVID-19 россиян
Фото из личного архива Анатолия Вассермана

Москва, 17 ноября. Коронавирусная инфекция опасна и способна обходить даже хороший иммунитет. И чтобы защитить непривитых граждан, нужно вводить ограничения для них, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Подобный локдаун уже прорабатывается в Австрии. Непривитым гражданам разрешат посещать только работу и магазин. Власти изучают возможность введения ограничительных мер на передвижение ночью и для привитых, пишет Общественная Служба Новостей.

«В рамках моих нынешних представлений о прививках и о коронавирусе в целом, мне представляется, что комендантский час для привитых, это нечто явно избыточное. Но ограничения для непривитых, к сожалению, необходимы», — отметил Вассерман.

Депутат будет поддерживать вводимые в России законы и многие меры, которые действуют в Австрии. По словам Анатолия Вассермана, непривитые граждане даже с хорошим иммунитетом требуют защиты.

Ранее Вассерман расценил антипрививочную кампанию как войну против России. Депутат поддержал идею поступать с «антиваксерами» согласно законам военного времени. Он предложил включить в перечень категорий граждан тех, кто публично выступает против вакцинации.

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