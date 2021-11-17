Владельцы бренда «Б. Ю. Александров» не стали продавать доли в А1

Москва, 17 ноября. Компании А1 не удалось получить согласие всех владельцев производителя сырков под брендом «Б. Ю. Александров». Интерес к оферте проявила только часть из них.

Для исполнения оферты нужно было согласие всех владельцев, но сделка заинтересовала только некоторых из них, рассказал «Ведомостям» управляющий партнер А1 Андрей Елинсон.

После смерти сооснователя компании «Б. Ю. Александров» Бориса Александрова между ее владельцами разгорелся корпоративный спор. А1 сообщила о своем интересе к активам в октябре. Источник газеты «Коммерсантъ» оценил бизнес компании в 50 млн долларов.

Ранее ценные бумаги крупного производителя молочной продукции «Б.Ю. Александров» — ГК «Ростагроэкспорт» заинтересовали инвестиционную структуру объединения «Альфа-групп». Организация «А1» обратилась к совладельцам «Ростагроэкспорта» с предложением выкупить активы.