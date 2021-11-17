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Омские полицейские ведут поиски пропавшего после уроков в школе девятилетнего мальчика
Происшествия
Омские полицейские ведут поиски пропавшего после уроков в школе девятилетнего мальчика
Федеральное агентство новостей (ФАН)

Омск, 17 ноября. Девятилетний мальчик не вернулся домой после уроков в школе 16 ноября. Поисками ребенка занимаются правоохранители и волонтеры, сообщили в УМВД по Омской области.

Заявление о пропаже девятилетнего мальчика подала его мать. Сотрудники уголовного розыска установили, что ребенок потерял ключи и не смог попасть домой после занятий. Женщина в это время была на работе, сообщили в ведомстве.

«Сотрудники полиции и волонтеры устанавливают местонахождение девятилетнего С. С заявлением о розыске сына в отдел полиции 2 УМВД России по городу Омску обратилась мама мальчика», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили круг общения ребенка. На данный момент всех друзей и одноклассников опрашивают. На вид мальчику около девяти лет. Школьник был одет в черную шапку, синюю зимнюю куртку с капюшоном. На ногах серые брюки и черные ботинки. Под нижней губой есть родинка.

Спасатели и волонтеры из отряда «Лиза Алерт» 13 ноября вели поиск девятилетней девочки. Ребенок не вернулся домой с прогулки. Известно, что она находилась в жилом районе Екатеринбурга Химмаш.

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