Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 07:46
07:39
Спорт
Гол Тюкавина принес молодежной сборной России победу над Испанией в матче отбора ЧЕ-2023
07:35
Общество
Глава Минвостокразвития Чекунков рассказал о выборе архитекторов для города Спутника
07:30
Общество
Вассерман выступил за введение локдауна для непривитых от COVID-19 россиян
07:18
Экономика
Владельцы бренда «Б. Ю. Александров» не стали продавать доли в А1
07:13
Происшествия
Омские полицейские ведут поиски пропавшего после уроков в школе девятилетнего мальчика
07:11
Происшествия
Взрыв газа в казахстанском селе унес жизни трех человек
07:04
Политика
Сенат Чили высказался против объявления импичмента президенту страны Пиньере
07:02
Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись на внешней стороне МКАД
06:51
Общество
Принц Эдвард объяснил отсутствие Елизаветы II на обращении к синоду впервые за 69 лет
06:50
Происшествия
Пожар вспыхнул в многоквартирном доме на юго-западе Петербурга
Все новости

Сенат Чили высказался против объявления импичмента президенту страны Пиньере
Политика
Сенат Чили высказался против объявления импичмента президенту страны Пиньере
Федеральное агентство новостей

Сантьяго, 17 ноября. Чилийский парламент не объявил импичмент президенту страны Себастьяну Пиньере. Об этом стало известно из онлайн-трансляции парламентской сессии.

Парламентарии хотели начать судебное разбирательство после публикации «Досье Пандоры». На основании документов президента стали подозревать в коррупции.

Однако против отстранения Себастьяна Пиньеры с поста высказалось 14 членов 43-местного сената, один человек воздержался. Сторонникам импичмента уже не удастся набрать две трети голосов, необходимых для смещения главы государства.

Ранее в нижней палате парламента Чили большинство депутатов одобрило процедуру импичмента против Пиньеры. В случае согласия с решением сената, действующий президент был бы отстранен от должности без права занимать посты на госслужбе на пять лет.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Сенат Чили высказался против объявления импичмента президенту страны Пиньере
импичмент чили Себастьян Пиньера
Комментировать