Сенат Чили высказался против объявления импичмента президенту страны Пиньере

Сантьяго, 17 ноября. Чилийский парламент не объявил импичмент президенту страны Себастьяну Пиньере. Об этом стало известно из онлайн-трансляции парламентской сессии.

Парламентарии хотели начать судебное разбирательство после публикации «Досье Пандоры». На основании документов президента стали подозревать в коррупции.

Однако против отстранения Себастьяна Пиньеры с поста высказалось 14 членов 43-местного сената, один человек воздержался. Сторонникам импичмента уже не удастся набрать две трети голосов, необходимых для смещения главы государства.

Ранее в нижней палате парламента Чили большинство депутатов одобрило процедуру импичмента против Пиньеры. В случае согласия с решением сената, действующий президент был бы отстранен от должности без права занимать посты на госслужбе на пять лет.