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Принц Эдвард объяснил отсутствие Елизаветы II на обращении к синоду впервые за 69 лет
Общество
Принц Эдвард объяснил отсутствие Елизаветы II на обращении к синоду впервые за 69 лет
wikipedia.org  /  Министерство внутренних дел Великобритании / CC BY 2.0

Лондон, 17 ноября. Эпохе королевы Великобритании Елизаветы II приходит конец. Из-за плохого состояния здоровья она начала пропускать традиционные мероприятия, передает Daily Mail.

Елизавета II впервые за 69 лет правления пропустила обращение к Генеральному синоду Англиканской церкви. Королева также нарушила 22-летнюю традицию и не явилась на церемонию в честь Дня памяти павших. Причиной этого стало плохое самочувствие монарха. От ее имени перед синодом выступил ее младший сын принц Эдвард.

«Никто из нас не может замедлить ход времени; и хотя мы часто фокусируемся на всем, что изменилось за прошедшие годы, многое остается неизменным, включая Евангелие Христа и его учения», — передал слова королевы граф Уэссекский.

Он добавил, что Елизавета II глубоко сожалеет, что не смогла присутствовать на традиционном мероприятии. Монарх также передала слова благодарности за помощь, оказанную людям в период пандемии COVID-19.

Королева Великобритании ранее уволила четырех близких слуг. Она также готовится к встрече первого Рождества без супруга принца Филиппа. Елизавета II надеется, что на праздники приедут внук Гарри и его жена Меган Маркл с детьми.

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Елизавета II рождество слуги
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