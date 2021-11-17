Принц Эдвард объяснил отсутствие Елизаветы II на обращении к синоду впервые за 69 лет

Лондон, 17 ноября. Эпохе королевы Великобритании Елизаветы II приходит конец. Из-за плохого состояния здоровья она начала пропускать традиционные мероприятия, передает Daily Mail.

Елизавета II впервые за 69 лет правления пропустила обращение к Генеральному синоду Англиканской церкви. Королева также нарушила 22-летнюю традицию и не явилась на церемонию в честь Дня памяти павших. Причиной этого стало плохое самочувствие монарха. От ее имени перед синодом выступил ее младший сын принц Эдвард.

«Никто из нас не может замедлить ход времени; и хотя мы часто фокусируемся на всем, что изменилось за прошедшие годы, многое остается неизменным, включая Евангелие Христа и его учения», — передал слова королевы граф Уэссекский.

Он добавил, что Елизавета II глубоко сожалеет, что не смогла присутствовать на традиционном мероприятии. Монарх также передала слова благодарности за помощь, оказанную людям в период пандемии COVID-19.

Королева Великобритании ранее уволила четырех близких слуг. Она также готовится к встрече первого Рождества без супруга принца Филиппа. Елизавета II надеется, что на праздники приедут внук Гарри и его жена Меган Маркл с детьми.