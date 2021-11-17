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Источник в оборонно-промышленном комплексе заявил о завершении испытаний УМЗ «Клещ» России

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 06:45
Армия
Источник в оборонно-промышленном комплексе заявил о завершении испытаний УМЗ «Клещ» России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 17 ноября. Заводские испытания УМЗ-Г на гусеничном шасси, который создал Уралвагонзавод в рамках темы «Клещ-Г», закончились. Сейчас идет подготовка образцов новейших машин к госиспытаниям.

Универсальный минный заградитель способен в одиночку сорвать наступление подразделений противника, сообщили источники РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе. Кроме того, минные заграждения, которые устанавливает «Клещ-Г», в состоянии задержать целые подразделения противника.

«Также машина за счет скорости минирования позволяет блокировать наступающего противника», — добавил собеседник издания.

Один «Клещ-Г» оборудован девятью пусковыми установками, вмещающих до 270 минных кассет. Машина может поставить минные заграждения из 1080 противопехотных мин ПОМ-2 или 270 противотанковых мин ПТМ-4. Отмечается, что УЗМ-Г способен производить минирование, развивая скорость до 40 километров в час.

На данный момент заводские испытания подошли к концу. Теперь специалисты ведут подготовку опытных образцов новейших машин к проведению государственных испытаний.

Ранее на Камчатке провели испытания уникального и не похожего на другие катера. Скоро судно поступит в региональный поисково-спасательный отряд КГКУ «ЦОД» в поселок Оссора. Профессиональный катер изготовили в Санкт-Петербурге по уникальному проекту.

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