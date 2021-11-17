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Сильный шторм заблокировал движение автомобилей и поездов вокруг Ванкувера
Происшествия
Сильный шторм заблокировал движение автомобилей и поездов вокруг Ванкувера
pixabay.com  /  PD

Ванкувер, 17 ноября. Ванкувер лишился транспортного сообщения из-за сильного ливня, обрушившегося на тихоокеанское побережье Канады 15 ноября. Непогода привела к наводнениям и оползням.

Закрытыми остаются две автомагистрали, соединяющие город и западное побережье. В Британской Колумбии 275 автомобилистам пришлось провести ночь в машине из-за оползней.

Жертвой стихии уже стала одна женщина, ее тело нашли в 250 километрах от Ванкувера. Еще как минимум два человека считаются пропавшими без вести, передает BBC News.

Одна из местных жительниц Кэти Ренни в беседе с изданием рассказала, как на ее глазах обрушился оползень. Она призналась, что не видела ничего более страшного.

«Как только мы возвращаемся в наши машины, люди, которые были перед нами, просто кричат и бегут. По выражению их лиц было похоже, что надвигается цунами. Это было самое страшное, что я когда-либо видела», — отметила она.

В городе Мерритт, который находится в 300 километрах от побережья, эвакуируют семь тысяч человек. Там потоки воды смыли два моста, повреждены линии электропередач и станция очистки сточных вод.

Сицилийские власти продолжают устранять последствия шторма и наводнения, которые обрушились на остров. В результате непогоды там погибли три человека, сильно пострадали дороги.

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шторм канада ванкувер
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