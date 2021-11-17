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«Русский союз Латвии» попросил президента не вводить запрет на георгиевские ленты
Общество
«Русский союз Латвии» попросил президента не вводить запрет на георгиевские ленты
pixabay.com  /  Екатерина Гнездилова

Рига, 17 ноября. Запрет на использование георгиевских лент на публичных мероприятиях может обострить ситуацию в латвийском обществе. Так считают в партии «Русский союз Латвии» (РСЛ).

Депутаты Сейма ранее приняли поправки к закону «О собраниях, шествиях и пикетах» о запрете на использование георгиевских лент. Решение о введении таких ограничений было принято 11 ноября, когда в республике отмечается День памяти борцов за свободу Латвии.

Члены РСЛ обратились к латвийскому президенту Эгилсу Левитсу с просьбой не утверждать законодательный запрет. Соответствующий пост появился на странице партии в Facebook.

«Сегодня мы передали президенту Эгилсу Левитсу обращение нашей партии с призывом не подписывать недавно принятые Сеймом поправки к закону "О собраниях, шествиях и пикетах" о запрете на использование георгиевских ленточек», — говорится в публикации.

Подобные инициативы могут негативно сказаться на обстановке в обществе, считают в РСЛ. Это можно расценивать как нарушение права на свободу мирных собраний, пикетов и шествий. Члены партии надеются, что юридическое прошлое главы государства не позволит ему утвердить «потенциально неблагожелательные для страны поправки».

Запрет георгиевской ленты в качестве символа Победы над фашизмом ранее прокомментировали в Госдуме. Депутат Андрей Луговой предположил, что подобными инициативами Латвия и ряд других европейских стран стремятся возродить нацизм.

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Латвия запрет георгиевская лента
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