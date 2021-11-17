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Политолог Станкевич: Зеленский создал себе роль «президента в плену»
Политика
Политолог Станкевич: Зеленский создал себе роль «президента в плену»
Кадр из сериала «Слуга народа»

Киев, 17 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский изначально выбрал проигрышное направление политики и оказался «в плену». Об этом заявил политик и политолог Сергей Станкевич в интервью «Украине.ру».

Рейтинг одобрения Зеленского составляет 22%, этот показатель стал самым низким в истории страны. Глава государства мог это предотвратить, если бы сразу отказался от парадигмы «война с Россией до победы» в пользу принципа «компромисс ради мира и развития». Вместо этого Киев ориентируется на политический бред, который транслирует радикальное националистическое меньшинство.

«Дескать, мы обязаны победить и восторжествовать. Никаких компромиссов с "царством тьмы". Переговоры? Только затем, чтобы сказать врагу в лицо: "Агрессор и оккупант, сдавайся, возвращай территории, кайся, плати репарации, а мы будем тебя и твоих коллаборантов судить и наказывать". Другой язык общения с "царством тьмы" объявляется зрадой, а любой миротворческий компромисс — капитуляцией», — пояснил Станкевич.

Владимир Зеленский не оправдал ожиданий США, поэтому Вашингтон заменит его на другую кандидатуру. Белому дому нужен более покладистый лидер с американскими идеалами.

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Сергей Станкевич зеленский президентство
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