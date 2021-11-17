Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 07:46
07:39
Спорт
Гол Тюкавина принес молодежной сборной России победу над Испанией в матче отбора ЧЕ-2023
07:35
Общество
Глава Минвостокразвития Чекунков рассказал о выборе архитекторов для города Спутника
07:30
Общество
Вассерман выступил за введение локдауна для непривитых от COVID-19 россиян
07:18
Экономика
Владельцы бренда «Б. Ю. Александров» не стали продавать доли в А1
07:13
Происшествия
Омские полицейские ведут поиски пропавшего после уроков в школе девятилетнего мальчика
07:11
Происшествия
Взрыв газа в казахстанском селе унес жизни трех человек
07:04
Политика
Сенат Чили высказался против объявления импичмента президенту страны Пиньере
07:02
Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись на внешней стороне МКАД
06:51
Общество
Принц Эдвард объяснил отсутствие Елизаветы II на обращении к синоду впервые за 69 лет
06:50
Происшествия
Пожар вспыхнул в многоквартирном доме на юго-западе Петербурга
Все новости

Sohu: российские ЗРК С-550 могут уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 06:24
Армия
Sohu: российские ЗРК С-550 могут уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты
Федеральное агентство новостей

Пекин, 17 ноября. Российский зенитно-ракетный комплекс С-550 будет лучше своего предшественника С-500 «Прометей» и сможет уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты. Таким мнением поделился автор китайского портала Sohu.

Комплексы С-550 также смогут эффективно бороться и уничтожать средства орбитальной авиации противника. Согласно неподтвержденным данным от источников в оборонно-промышленном комплексе России, эти ЗРК разрабатываются как модернизированная версия С-500.

В качестве примера автор Sohu привел орбитальный истребитель X-37B, который станет легкой добычей для С-550. Показатели противоракетной обороны у С-550 будут значительно выше чем у предшественников даже в сравнении с американской аналогичной системой Aegis, вооруженной ракетами SM-3Block llB, передает ИноСМИ.

Первые полки новейшей системы ПРО стратегического назначения С-550 заступят на боевое дежурство в составе ВКС России до 2025 года. Об этом сообщил источник, близкий к оборонному ведомству страны.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Sohu: российские ЗРК С-550 могут уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты
про ракеты с-550
Комментировать