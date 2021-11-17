Sohu: российские ЗРК С-550 могут уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты

Пекин, 17 ноября. Российский зенитно-ракетный комплекс С-550 будет лучше своего предшественника С-500 «Прометей» и сможет уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты. Таким мнением поделился автор китайского портала Sohu.

Комплексы С-550 также смогут эффективно бороться и уничтожать средства орбитальной авиации противника. Согласно неподтвержденным данным от источников в оборонно-промышленном комплексе России, эти ЗРК разрабатываются как модернизированная версия С-500.

В качестве примера автор Sohu привел орбитальный истребитель X-37B, который станет легкой добычей для С-550. Показатели противоракетной обороны у С-550 будут значительно выше чем у предшественников даже в сравнении с американской аналогичной системой Aegis, вооруженной ракетами SM-3Block llB, передает ИноСМИ.

Первые полки новейшей системы ПРО стратегического назначения С-550 заступят на боевое дежурство в составе ВКС России до 2025 года. Об этом сообщил источник, близкий к оборонному ведомству страны.