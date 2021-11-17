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Первая встреча собаки Луны с младенцем умилила пользователей TikTok

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 06:23
Общество
Первая встреча собаки Луны с младенцем умилила пользователей TikTok
pixabay.com  /  ID 12019

Москва, 17 ноября. Хозяева собаки по кличке Луна сняли на видео первую встречу питомца со своим новорожденным сыном. Соответствующие кадры они опубликовали в TikTok.

Луна начала предвкушать встречу с младенцем еще до его появления в доме. Собака активно виляла хвостом, что говорило о ее взволнованности. Затем, когда малыша занесли в дом, Луна бросилась к своим игрушкам, чтобы поделиться ими с ребенком.

Трогательная встреча завершилась нежным поцелуем питомца в щеку младенца. Хозяйка собаки призналась, что Луна очень полюбила малыша и с большим удовольствием проводит с ним время, передает «Ридиус».

«Возможность видеть, как собаки радостно и взволнованно реагируют на новорожденных — одна из самых ценных вещей в мире», — написал один из комментаторов.

«Оуу, я чуть не заплакала. Это слишком мило», — добавил второй.

Видео с животными часто набирают большую популярность в TikTok. Недавно пользователи пришли в восторг от жизнерадостной собаки Доры, которая радуется прогулке на улице в любую погоду.

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