Россия, Украина и еще десять сборных поборются за путевки на ЧМ-2022 в стыковых матчах

Москва, 17 ноября. Сборная России и национальные команды еще 11 стран сыграют в матчах за право участвовать в финальной части Чемпионата мира 2022 года в Катаре. Жеребьевка плей-офф пройдет 26 ноября, а сами матчи — в марте 2022 года.

В стыковых играх помимо команды России будут играть Украина, Северная Македония, Португалия, Швеция, Италия, Уэльс, Чехия, Шотландия, Польша, Австрия и Турция. Россияне и украинцы не встретятся в рамках плей-офф по решению УЕФА и ФИФА.

Дюжина сборных разделится на три сетки, в каждой из которых будет по четыре национальные команды. Подопечные Валерия Карпина в первом раунде могут сыграть против Уэльса, Польши, Северной Македонии, Австрии или Чехии.

Сборная России заняла второе место в группе H, уступив в заключительном матче Хорватии. Встреча завершилась со счетом 0:1, автоголом отметился российский защитник Федор Кудряшов.