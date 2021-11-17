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Спасатели тушат пожар на площади почти трех тысяч «квадратов» в подмосковном Серпухове
Происшествия
Спасатели тушат пожар на площади почти трех тысяч «квадратов» в подмосковном Серпухове
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Серпухов, 17 ноября. Возгорание на площади трех тысяч квадратных метров произошло в производственном здании в Серпухове. В МЧС России сообщили, что пострадавших в результате пожара нет.

Чрезвычайное происшествие случилось по адресу Северное шоссе, дом 1. Ликвидацией пожара заняты 67 спасателей и 22 единицы спецтехники. Причины и обстоятельства пожара на данный момент не озвучивались.

«По предварительным данным, площадь пожара составляет 2 856 кв. м», — сообщили в ведомстве.

Накануне серьезный пожар произошел в многоэтажном доме в Москве. После тушения сотрудники МЧС нашли труп инвалида-колясочника.

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