Российские туроператоры оказались на грани банкротства из-за долгов перед клиентами

Москва, 17 ноября. Российские туроператоры направили коллективный запрос к премьер-министру Михаилу Мишустину, вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и главе Ростуризма Зарине Догузовой с просьбой продлить дедлайн по возвращению долгов клиентам за несостоявшиеся туры.

Отмечается, что из 385 агентств, входящих в Единый федеральный реестр, 230 организовывают поездки в страны, которые на данный момент закрыты. При этом вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин уточнил, что речь идет о малых и средних компаниях, передают «Известия».

«Крупным игрокам вряд ли угрожает банкротство, поскольку они сейчас массово продают пакеты в Турцию и Египет», — добавил он.

Средства за несостоявшиеся поездки должны вернуть половине заказчиков, которые не смогли выбрать альтернативу. Барзыкин отметил, что у туроператоров такой возможности нет, так как все деньги уже были направлены зарубежным партнерам, «которые пустили их в оборот». Дедлайн по возврату средств клиентам при этом сохраняется до 31 декабря.

Многие россияне уже готовятся к путешествиям в новогодние праздники. Самыми популярными направлениями стали Египет, Турция, ОАЭ и Доминикана.