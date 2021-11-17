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Польские прокуроры возбудили дело после столкновения мигрантов и полиции на границе
Происшествия
Польские прокуроры возбудили дело после столкновения мигрантов и полиции на границе
twitter.com  /  Ministerstwo Obrony Narodowej

Варшава, 17 ноября. Прокуратура Польши инициировала расследование по факту нападения нелегалов на сотрудников силовых структур на белорусско-польской границе, проинформировал главный комендант полиции страны Ярослав Шимчик.

Ранения в результате столкновения с беженцами получили девять человек. В их числе семеро полицейских, один военнослужащий Войска польского и сотрудница Пограничной стражи.

«Я хочу проинформировать, что районная прокуратура в Сокулке приняла решение о возбуждении уголовного дела по подозрению в нападении на силовиков. Мы собираем предметы, которые перелетели через границу, на месте продолжается осмотр», — передает радио Białystok слова Ярослава Шимчика.

Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии обострился 8 ноября. К рубежу стянулись несколько тысяч беженцев, стремящихся проникнуть на территорию польского государства. Недавно большой группе мигрантов удалось разрушить ограждения и прорваться за кордон. Всех нелегалов уже задержали польские правоохранители.

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