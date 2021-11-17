Аудитория Express: США и НАТО навязали Германии временную остановку сертификации «СП-2»

Лондон, 17 ноября. Решение Германии приостановить процедуру сертификации «Северного потока — 2» негативно скажется и на газовом рынке Великобритании. Об этом заявили читатели британской газеты Express.

Они прокомментировали материал издания о скачке цен на голубое топливо в Европе из-за сертификации «СП-2». Некоторые юзеры уверены, что виновниками энергетического кризиса являются США и НАТО.

«Мне кажется, решение (о приостановке сертификации — Прим. ФАН) было навязано американцами и НАТО... Стоимость газа в ЕС и Британии взлетит до небес. И все ради того, чтобы обанкротить Россию», — написал юзер.

«Политики опять в своем репертуаре», — заметил пользователь Сети.

«Обычная европейская бюрократическая волокита», — добавил читатель издания.

Один комментатор также обратил внимание, что европейские страны по собственной воле покупают у России газ, потому что это выгодно и надежно. Другой пользователь иронично предложил обвинить в происходящем Brexit.

Высший административный суд Грайфсвальда ранее вынес решение отклонить иск против «СП-2». Экологическая организация не смогла добиться желаемого и доказать «опасность» трубопровода для природы.