Superjob: более 50% россиян поддержали идею сокращения рабочего дня в зимнее время

Москва, 17 ноября. Больше половины жителей России (56%) положительно оценили инициативу о сокращении рабочего дня до семичасового в осенне-зимний период. Данные следуют из результатов опроса Superjob.

Поддержать идею отказались 27% опрошенных. Еще у 17% респондентов вопрос вызвал трудности. При этом против сокращения выступали по большей части мужчины.

Около 67% россиян считают, что справились бы с необходимым объемом работы за семь часов. Лишь десять процентов в себе не уверены. Работодатели же встретили данную идею не так воодушевленно. Только четыре процента сообщили, что такую возможность рассматривали, 89% опрошенных меру не обсуждали.

Сократить стандартный рабочий день на час призвал депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, это поспособствует поднятию работоспособности и мотивации трудящихся.