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Новосибирские ветеринары поставили на искусственные лапы пострадавшую от живодеров собаку
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Новосибирские ветеринары поставили на искусственные лапы пострадавшую от живодеров собаку
Общество
Новосибирские ветеринары поставили на искусственные лапы пострадавшую от живодеров собаку
pixabay.com  /  Lenka Novotná

Новосибирск, 17 ноября. Ветеринары из Новосибирска провели сложную операцию по вживлению протезов собаке Монике. Дворняжка из Краснодара пострадала от рук живодеров.

Безлапую собаку обнаружила жительница станицы Пластуновская в декабре прошлого года. Дворняжка лежала в снегу и медленно умирала. О страшной находке женщина сообщила одной из зоозащитниц. Когда животное приняли врачи, они зафиксировали сильное истощение и сепсис, пишет «Комсомольская правда».

Ветеринары боролись за жизнь Моники долгое время. Как только собаке стало немного лучше, зоозащитники связались с новосибирской клиникой. Местные хирурги уже вживляли четыре протеза кошке, поэтому они подумали, что смогут провести аналогичную операцию для пса.

«В Томске протезы распечатали на 3D-принтере, и Моника легла на операцию. Однако первые протезы не подошли. Оказалось, что из-за ошибки в томографии мы распечатали слишком большие лапы», — объяснил хирург Сергей Горшков.

Позже собаке сделали новые протезы, которые уже прижились. Оплатили сложную операцию неравнодушные люди со всей России. Они жертвовали пострадавшему животному свои деньги и смогли собрать свыше 400 тысяч рублей. Собака понравилась британской зоозащитнице Кейси, которая мечтает забрать ее к себе в Лондон.

Добрые люди встречаются повсеместно. Недавно жители Екатеринбурга бросились на помощь псу, который угодил в охотничий капкан. В спасательной операции участвовали прохожие. Вчетвером они освободили животное и отвезли в приют.

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собака живодеры протезы
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