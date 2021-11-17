Новосибирские ветеринары поставили на искусственные лапы пострадавшую от живодеров собаку

Новосибирск, 17 ноября. Ветеринары из Новосибирска провели сложную операцию по вживлению протезов собаке Монике. Дворняжка из Краснодара пострадала от рук живодеров.

Безлапую собаку обнаружила жительница станицы Пластуновская в декабре прошлого года. Дворняжка лежала в снегу и медленно умирала. О страшной находке женщина сообщила одной из зоозащитниц. Когда животное приняли врачи, они зафиксировали сильное истощение и сепсис, пишет «Комсомольская правда».

Ветеринары боролись за жизнь Моники долгое время. Как только собаке стало немного лучше, зоозащитники связались с новосибирской клиникой. Местные хирурги уже вживляли четыре протеза кошке, поэтому они подумали, что смогут провести аналогичную операцию для пса.

«В Томске протезы распечатали на 3D-принтере, и Моника легла на операцию. Однако первые протезы не подошли. Оказалось, что из-за ошибки в томографии мы распечатали слишком большие лапы», — объяснил хирург Сергей Горшков.

Позже собаке сделали новые протезы, которые уже прижились. Оплатили сложную операцию неравнодушные люди со всей России. Они жертвовали пострадавшему животному свои деньги и смогли собрать свыше 400 тысяч рублей. Собака понравилась британской зоозащитнице Кейси, которая мечтает забрать ее к себе в Лондон.

Добрые люди встречаются повсеместно. Недавно жители Екатеринбурга бросились на помощь псу, который угодил в охотничий капкан. В спасательной операции участвовали прохожие. Вчетвером они освободили животное и отвезли в приют.