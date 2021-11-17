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Компания Microsoft будет выпускать обновления для Windows 10 не чаще раза в год
Технологии
Компания Microsoft будет выпускать обновления для Windows 10 не чаще раза в год
flickr.com  /  Miguel Angel Aranda (Viper)

Редмонд, 17 ноября. Американская компания Microsoft выпустила крупное обновление для своей Windows 10. Однако теперь операционная система будет получать их не чаще раза в год.

Таким образом, следующий пакет нововведений для Windows 10 ожидается лишь во второй половине следующего года, а не в период с мая по июнь, как было запланировано ранее. Microsoft объявила о смене графика обновлений, чтобы старая операционная система соответствовала новой Windows 11.

«... Следующее обновление функций Windows 10 намечено на вторую половину 2022 года. Мы продолжим поддерживать как минимум одну версию Windows 10 до 14 октября 2025 года», — следует из сообщения компании.

После выхода новой операционной системы американская компания сосредоточила большую часть своих сил на Windows 11. Недавно стало известно, что она получит специальную версию для образовательных учреждений.

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microsoft windows 10 операционная система обновления
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