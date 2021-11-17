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Ученые из Университета Делавэра: витамин B12 может защитить от болезни Альцгеймера

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 04:59
Общество
Ученые из Университета Делавэра: витамин B12 может защитить от болезни Альцгеймера
pixabay.com

Делавэр, 17 ноября. Употребление витамина B12 способно благоприятно сказаться на пациентах, страдающих от болезни Альцгеймера. Соответствующее заявление сделали исследователи из американского Университета Делавэра.

В качестве исследуемых в эксперименте ученых выступили обычные дождевые черви. Им скармливали бактерии E. coli, которые обладают высоким содержанием витамина B12. В итоге черви обрели дополнительную защиту от парализующего эффекта, передает издание Express.

«Когда мы давали витамин B12 червям, у которых был дефицит данного витамина, паралич происходил гораздо медленнее, что сразу же говорило нам, что B12 полезен», — сообщила ведущий исследователь профессор Джессика Танис.

По мнению главы трансляционной науки в Alzheimer's Research UK доктора Джеймса Коннелла, результаты исследования являются прорывом в медицине. Он считает, что ученым следует начать проводить опыты на мышах, а затем и на людях, чтобы лучше узнать воздействие витамина на болезнь.

При этом спровоцировать развитие деменции и слабоумия могут привычные многим вещи. Так, негативное воздействие на мозг оказывают недостаток сна, одиночество и фастфуд.

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