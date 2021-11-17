Ученые из Университета Делавэра: витамин B12 может защитить от болезни Альцгеймера

Делавэр, 17 ноября. Употребление витамина B12 способно благоприятно сказаться на пациентах, страдающих от болезни Альцгеймера. Соответствующее заявление сделали исследователи из американского Университета Делавэра.

В качестве исследуемых в эксперименте ученых выступили обычные дождевые черви. Им скармливали бактерии E. coli, которые обладают высоким содержанием витамина B12. В итоге черви обрели дополнительную защиту от парализующего эффекта, передает издание Express.

«Когда мы давали витамин B12 червям, у которых был дефицит данного витамина, паралич происходил гораздо медленнее, что сразу же говорило нам, что B12 полезен», — сообщила ведущий исследователь профессор Джессика Танис.

По мнению главы трансляционной науки в Alzheimer's Research UK доктора Джеймса Коннелла, результаты исследования являются прорывом в медицине. Он считает, что ученым следует начать проводить опыты на мышах, а затем и на людях, чтобы лучше узнать воздействие витамина на болезнь.

При этом спровоцировать развитие деменции и слабоумия могут привычные многим вещи. Так, негативное воздействие на мозг оказывают недостаток сна, одиночество и фастфуд.