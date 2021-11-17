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Сенатор Башкин предложил отзывать диплом и лицензию у врачей-антипрививочников
Общество
Сенатор Башкин предложил отзывать диплом и лицензию у врачей-антипрививочников
pixabay.com

Москва, 17 ноября. Врачи, которые отговаривают пациентов от прохождения вакцинации против COVID-19, могут пожизненно лишиться медицинских дипломов. С такой инициативой выступил сенатор Совфеда, кандидат медицинских наук Александр Башкин.

Парламентарий уверен, что такая позиция для врача неприемлема и говорит о его профессиональной непригодности. Башкин также недоумевает, как такие специалисты смогли получить дипломы об образовании, пишет РИА Новости.

«Я убежден, что в таких случаях должно быть пожизненное лишение диплома врача. Врач, который отговаривает от вакцинации это человек, который не получил должного образования, медицинских познаний и практики, и, конечно же, он не может быть допущен к работе, связанной с вирусологией и вакцинацией», — сообщил сенатор.

Ранее с подобным заявлением выступил доктор Александр Мясников. Он считает, что врачи, которые выступают против вакцинации от коронавирусной инфекции, являются предателями и их необходимо привлекать к уголовной ответственности.

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совфед врач прививка
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