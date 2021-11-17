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Юлия Пересильд показала завораживающие кадры из космоса
Шоу-бизнес
Юлия Пересильд показала завораживающие кадры из космоса
Global Look Press  /  roscosmos

Москва, 17 ноября. Актриса Юлия Пересильд старается не расстраиваться из-за критики, которая на нее обрушилась после полета в космос. Артистка опубликовала в Сети философский пост, который сопроводила видеозаписью, сделанной из иллюминатора МКС.

Пересильд провела в космосе 12 дней, за это время они с режиссером Климом Шипенко сняли кадры, которые войдут в фильм «Вызов». После триумфального возвращения на Землю и радости от случившегося, первый киноэкипаж захлестнули другие эмоции. Актриса рассказала, что читает о себе в СМИ и очень расстраивается из-за транслирующегося негатива в ее адрес.

«Читала про себя в интернете... ржала... плакала... получала подбадривающие звонки и смски от друзей», — написала Пересильд.

Юлия Пересильд показала завораживающие кадры из космоса
Pr Scr instagram.com / @juliaperesild

Она отметила, что составляет «список обидчиков» и уже ждет громких заголовков в прессе на эту тему. На самом деле актриса вспомнила, чему ее учила бабушка и решила не держать зла на людей.

Публикацию Пересильд сопроводила красивым видео с орбиты. На нем видно часть МКС, голубую планету и черный космос. За кадром актриса поет знаменитую песню «Мы — эхо».

Скандально известный актер Станислав Садальский ранее назвал съемки «Вызова» масштабным обманом. Он заявил, что в космос якобы никто не летал, а кино снимали в павильонах.

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