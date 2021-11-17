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«Почта России» задержит посылки адресатам из-за аварии в сортировочном центре во Внукове
Общество
«Почта России» задержит посылки адресатам из-за аварии в сортировочном центре во Внукове
wikipedia.org  /  Artem Katranzhi / CC BY 2.0

Москва, 17 ноября. Посылки, отправленные жителями Москвы, дойдут до адресатов с задержкой из-за аварии на территории сортировочного центра во Внукове. Об этом сообщили представители «Почты России».

Уточняется, что задержка вызвана аварией кабеля электрического питания в пункте сортировки. Инцидент произошел из-за большой нагрузки центра во Внукове. Представители компании заверили, что задержка грузов не превысит 24 часов.

«Сегодня произошла авария с кабелем электропитания сортировочного центра, сейчас его восстанавливают. Резервные генераторы работают, но полного восстановления электроэнергии мы ожидаем только завтра», — заявили в пресс-службе комапнии.

Ранее представители «Почты России» сообщили о максимальных показателях по отправке грузов на территории Москвы и Подмосковья. К настоящему времени в столице функционируют порядка 1,5 тысячи отделений.

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