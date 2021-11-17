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Терапевт Сапего: домашние консервы могут содержать опасное вещество ботулотоксин
Общество
Терапевт Сапего: домашние консервы могут содержать опасное вещество ботулотоксин
pixabay.com

Москва, 17 ноября. Возбудители опасного ботулизма могут содержаться в консервах домашнего приготовления. В каких заготовках встречаются эти микробы, рассказал терапевт Георгий Сапего.

Ботулотоксин опасен даже в микроскопических количествах. Это вещество способно вызвать тяжелое поражение нервной системы вплоть до летального исхода. Микробы размножаются при отсутствии воздуха и при комнатной температуре, пишет радио Sputnik.

«Ботулотоксин обычно появляется в домашних консервах с низкой кислотностью. Это любые мясные продукты и практически все овощи. Споры могут залететь в консервную банку или не залететь. Зато в ягодных или фруктовых консервах эта бактерия не растет», — добавил терапевт.

Предупреждение о риске ботулизма поддержал биолог Владимир Роговский. У отравившегося могут наблюдаться нарушение речи, зрения, рвота и тошнота. При симптомах этого недуга нужно срочно обратиться к врачу.

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здоровье консервы нервная система
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