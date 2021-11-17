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Актер Сава захотел вернуться к «Пункту назначения» после просмотра хеллоуинских фильмов
Общество
Актер Сава захотел вернуться к «Пункту назначения» после просмотра хеллоуинских фильмов
Prt Scr youtube.com  /  Русский Видеомонтаж

Лос-Анджелес, 17 ноября. Актер Девон Сава исполнил главную роль в киноленте «Пункт назначения». Спустя много лет артист задумался о съемках нового продолжения фильма ужасов, когда посмотрел картины о Хеллоуине.

После съемок в «Пункте назначения» Сава еще больше погрузился в жанр ужасов. На его счету участие в лентах «Дьявольское логово», «Экзорцизм Молли Хартли», а также в сериале «Чаки». В интервью изданию OK Magazine актер поделился своими мыслями о хоррорах.

«Я хотел бы еще раз вернуться к "Пункту назначения". Я всегда думал, что этот корабль отплыл, но теперь, когда я посмотрел фильмы о Хеллоуине, почему бы просто не начать еще одно продолжение, как будто других фильмов не было», — отметил актер Девон Сава.

Если фильмы ужасов заставляют Девона Саву задуматься о продолжении «Пункта назначения», то российским жителям хеллоуинские ленты помогают справиться с осенней хандрой. Безусловными фаворитами отечественных зрителей являются картины про апокалипсис.

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фильм пункт назначения девон сава
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