Захарова: уничтожение спутника «Целина-Д» не было направлено против каких-либо стран

Москва, 17 ноября. Испытания с уничтожением недействующего спутника «Целина-Д» не имело направленности против какого-либо государства. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат акцентировала внимание на легитимности тестирования с точки зрения международного законодательства. При этом, по словам Захаровой, Москва готова обсудить создание международного документа, исключающего возможность гонки вооружений в космосе.

«Подтверждаем готовность к обсуждению всего спектра вопросов космической безопасности со всеми заинтересованными государствами, в том числе США», — заявила Захарова.

Ранее Минобороны России ликвидировало старый советский спутник «Целина-Д». В ответ на это глава NASA Билл Нельсон и государственный секретарь США Энтони Блинкен обвинили РФ в испытаниях космического оружия.