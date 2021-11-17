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Грузовик вылетел в кювет на углегорской трассе в Сахалинской области
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Углегорск, 17 ноября. ДТП с участием грузовика произошло утром 17 ноября на участке трассы между селами Никольским и Ольховка Сахалинской области.

Авария зафиксирована примерно в 09:10 вторника (01:10 по московскому времени), передает Sakhalin.Info. По словам очевидца, фура двигалась на подъем, однако начала скатываться из-за тяжести груза.

Предварительно установлено, что в результате происшествия никто не пострадал. В регионе уже выпал первый снег, из-за чего дорожное покрытие стало скользким, что могло спровоцировать ДТП. Очевидец добавил, что рядом с пострадавшей фурой остановился другой большегруз, который, возможно, поможет своему коллеге.

Серьезная авария с участием двух фур MAN и Scania ранее произошла в Самаре. Доставать пострадавших из искореженных машин пришлось спасателям.

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