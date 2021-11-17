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Байден ввел журналистов в ступор ответом о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 03:30
Политика
Байден ввел журналистов в ступор ответом о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады
Global Look Press  /  Al Drago - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 17 ноября. Президент США Джо Байден является делегацией Соединенных Штатов Америки. Такой ответ хозяин Белого дома дал на вопрос о намерении отправить представителей страны на предстоящие зимние Олимпийские игры в Пекин.

Репортер спросил главу государства насчет возможного дипломатического бойкота Олимпиады. Представитель пресс-пула Белого дома спросил, планирует ли Вашингтон отправить в Пекин свою делегацию.

«Я и есть делегация», — ответил Байден.

Реплика президента создала еще больше вопросов. Репортеры не поняли, что именно имел в виду политик, и чего ждать от администрации в вопросе дипломатического бойкота. Информация об этом в последнее время начала активно распространяться в СМИ.

Ранее стало известно, что высокопоставленные чиновники США, в том числе Джо Байден, могут не приехать на зимние Олимпийские игры. Поводом для это стало намерение продемонстрировать недовольство так называемыми нарушениями прав человека в Пекине.

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сша байден олимпиада дипломатический бойкот
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