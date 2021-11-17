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Беспилотные курьеры «Почты России» могут изменить городскую логистическую среду
Общество
Беспилотные курьеры «Почты России» могут изменить городскую логистическую среду
Prt Scr youtube.com  /  Константин РАДАР

Москва, 17 ноября. Применение беспилотных дронов для курьерской доставки может стать переломным моментом в сфере городской логистики. Таким мнением поделился глава Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков.

«Почта России» начала использовать беспилотные роверы для доставки курьерских грузов в городах. Госпредприятие взяло в аренду дроны у «Яндекса», транспортировка с применением новых технологий для потребителя составляет 1 рубль. В результате развития отрасли грузы будут перевозить по воздуху, что может стать переломным моментом для логистики в городских условиях, пишет «КоммерсантЪ».

«Экономически целесообразно будет их использовать только после четкой проработки модели управления ими, а именно чтобы один оператор мог контролировать сразу несколько дронов», — заявил Митюков.

Развитие беспилотных аппаратов происходит не только в гражданской сфере, но и в оборонно-промышленном комплексе. Так, во время тестирования беспилотного ударного вертолета «Термит» были выпущены управляемые авиационные ракеты.

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