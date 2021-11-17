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Фиктивная инвалидность обошлась кузбассовцу в 650 тысяч рублей
Происшествия
Фиктивная инвалидность обошлась кузбассовцу в 650 тысяч рублей
pixabay.com  /  Chronomarchie

Прокопьевск, 17 ноября. Судебные приставы взыскали с жителя Прокопьевска штраф в размере 650 тысяч рублей за покупку справки об инвалидности.

Мужчина оформил документ через работника медицинской организации. Для этого он передал ему взятку. Справка позволяла местному жителю ежемесячно получать социальные выплаты, уточнили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«Мужчине, не имеющему заболеваний незаконно была установлена вторая группа инвалидности сроком на 1 год, а затем продлена. Таким образом, он ежемесячно получал незаконные социальные выплаты», — пояснили в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным в даче взятки. В качестве наказания с него взыскали штраф в 650 тысяч рублей. Кузбассовец уже выплатил его в полном объеме.

Инцидент со взяточничеством ранее произошел в Мордовии. Местная жительница предлагала деньги сотруднику полиции, чтобы тот умолчал о трех гастарбайтеров, прописанных в ее квартире.

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