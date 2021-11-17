Собака по кличке Дора показала пользователям TikTok умение радоваться жизни

Москва, 17 ноября. Пользователи соцсети TikTok пришли в восторг от непоседливой собаки по кличке Дора. Хозяин питомца показал, как его любимица радуется каждой прогулке на свежем воздухе.

Видео с Дорой снималось на протяжении долгого времени, о чем свидетельствует смена погоды на кадрах. На них запечатлено, как собака радостно выпрыгивает из двери дома на задний дворик. Ее не пугает ни дождь, ни снег, ни какие-либо другие погодные условия. Настроение Доры всегда одинаково отличное, пишет «Ридус».

«В любую погоду счастлива оказаться на улице. Поразительно», — восхитился один из комментаторов.

«Вот как надо радоваться мелочам!» — добавил второй.

Сейчас под видео с Дорой насчитывается почти пять миллионов просмотров. Многие пользователи отметили, что хотели бы так же радоваться жизни и не бояться осуждающих взглядов соседей.

Еще одна милая собака ранее стала звездой социальных сетей. Известность питомцу принес ролик, на котором он демонстрирует актерское мастерство.