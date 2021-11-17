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Застройка жилых домов прекратилась в 43 городах России
Общество
Застройка жилых домов прекратилась в 43 городах России
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 17 ноября. Строительство жилой недвижимости остановилось в 43 российских городах с населением около 100 тысяч человек. Общая численность жителей этих субъектов составляет 2,2 млн человек.

Наиболее крупными из таких городов стали Видное и Жуковский в Подмосковье, Георгиевск в Ставропольском крае, Белово в Кемеровской области и Геленджик в Краснодарском крае. Основные причины заключаются в несоответствии возможностей покупателей и желаний застройщиков, передает газета «Известия».

Гендиректор РАСК Федор Выломов отметил, что во многом это обусловлено климатическими и территориальными особенностями, проблемами финансирования для старта новых проектов и отсутствием свободной земли. Так, в 26 российских городах при строительстве все еще не используются эскроу-счета.

Суммарное число городов, в которых не наблюдается новостроек, увеличилось до 812. Объем строительства на разных этапах в субъектах за год упал с 92,4 млн до 90,4 млн квадратных метров.

В Правительстве России отметили, что в 2029 году власти планируют ввод жилья на уровне 120 млн квадратных метров. Реализуемые на сегодняшний день меры позволяют сделать достижение такой цели реальным.

Сбербанк ранее повысил ипотечные ставки на новостройки и вторичное жилье. Рост составил до 8,8 процента и до 9,1 процента годовых соответственно, пишет RT.

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