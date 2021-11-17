Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 03:07
03:05
Происшествия
Фиктивная инвалидность обошлась кузбассовцу в 650 тысяч рублей
02:53
Общество
Собака по кличке Дора показала пользователям TikTok умение радоваться жизни
02:44
Общество
Застройка жилых домов прекратилась в 43 городах России
02:25
Общество
Иммунолог Продеус описал план действий после контакта с зараженным коронавирусом человеком
02:17
Политика
Политолог Корнилов: статья Путина про единство народов впечатлила молодых украинцев
02:06
Общество
JAMA: прием определенных антидепрессантов снижает смертность от COVID-19
02:00
Экономика
Экономист Мильчакова оценила отказ России от доптранзита газа через Украину и Польшу
01:50
Общество
Глава ВОЗ Гебреисус: неравный доступ к вакцинам затягивает пандемию COVID-19
01:24
Общество
Daily Express: вишня и миндаль помогут улучшить качество сна
01:17
Общество
Сомнолог Бузунов порекомендовал пить на ночь молоко с медом и мелиссой для улучшения сна
Все новости

Иммунолог Продеус описал план действий после контакта с зараженным коронавирусом человеком
Общество
Иммунолог Продеус описал план действий после контакта с зараженным коронавирусом человеком
pixabay.com

Москва, 17 ноября. Контакт с человеком, заразившимся коронавирусом, должен стать поводом для ряда действий. О них рассказал иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

Люди не могут полностью обезопасить себя от COVID-19. Маски, перчатки, социальная дистанция и антисептики лишь снижают риски инфицирования, передает радио Sputnik.

«Если вы встретили человека, а потом узнали, что он заболел, то нужно просто ждать. Разумно ограничить контакты, потому что вы можете стать переносчиком болезни. Заболеете вы сами или нет, мы не знаем, но вы точно можете стать распространителем. Инкубационный период вируса — примерно пять дней», — пояснил врач.

Прием каких-либо лекарств и применение народных средств во время ожидания бесполезны. Поддерживать иммунитет необходимо все время, а усилить его функции за несколько дней невозможно. Самым эффективным способом защиты от COVID-19 является вакцинация.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее объяснил важность вакцинации от коронавируса. Этот процесс может ускорить формирование коллективного иммунитета и обезопасит шесть процентов населения страны, которые не могут поставить прививку по состоянию здоровья.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Иммунолог Продеус описал план действий после контакта с зараженным коронавирусом человеком
контакт коронавирус андрей продеус
Комментировать