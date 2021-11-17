Иммунолог Продеус описал план действий после контакта с зараженным коронавирусом человеком

Москва, 17 ноября. Контакт с человеком, заразившимся коронавирусом, должен стать поводом для ряда действий. О них рассказал иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

Люди не могут полностью обезопасить себя от COVID-19. Маски, перчатки, социальная дистанция и антисептики лишь снижают риски инфицирования, передает радио Sputnik.

«Если вы встретили человека, а потом узнали, что он заболел, то нужно просто ждать. Разумно ограничить контакты, потому что вы можете стать переносчиком болезни. Заболеете вы сами или нет, мы не знаем, но вы точно можете стать распространителем. Инкубационный период вируса — примерно пять дней», — пояснил врач.

Прием каких-либо лекарств и применение народных средств во время ожидания бесполезны. Поддерживать иммунитет необходимо все время, а усилить его функции за несколько дней невозможно. Самым эффективным способом защиты от COVID-19 является вакцинация.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее объяснил важность вакцинации от коронавируса. Этот процесс может ускорить формирование коллективного иммунитета и обезопасит шесть процентов населения страны, которые не могут поставить прививку по состоянию здоровья.