Киев, 17 ноября. Статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» произвела неожиданный эффект на последних. Об этом сообщил известный российский политолог Владимир Корнилов.

Он проанализировал проведенное на Украине статистическое исследование и был приятно удивлен его результатами. По его словам, они свидетельствуют о положительных изменениях, происходящих в стране. Возраст тех, кто согласился с тезисом о единстве русских и украинцев, варьируется от 18 до 24 лет.

«То есть, молодые украинцы, оказывается, лучше это воспринимают, чем люди средних лет. Среди пенсионеров там тоже немало (согласных) было. Но, тем не менее, больше всего согласились с этим выводом — молодежь украинская ...», — передает слова политолога портал «Украина.ру».

Недавно экс-представитель Украины на переговорах по Донбассу Роман Бессмертный заявил, что Владимир Путин буквально унизил своего коллегу Владимира Зеленского историческими статьями. На эти материалы украинский лидер не может дать должный отпор, поскольку «как двоечник, не знает ответов на элементарные вопросы». При этом в Киеве все чаще нарастают разговоры по поводу компетентности и профпригодности Зеленского. Так, экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко и вовсе заявил, что действия президента подходят под уголовную ответственность, передает «Взгляд.ру».