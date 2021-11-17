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Глава ВОЗ Гебреисус: неравный доступ к вакцинам затягивает пандемию COVID-19
Общество
Глава ВОЗ Гебреисус: неравный доступ к вакцинам затягивает пандемию COVID-19
Правительство Архангельской области

Женева, 17 ноября. Неравный доступ к вакцинам и нечеткие меры в здравоохранении продлевают борьбу с пандемией коронавируса. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Генеральный директор ВОЗ выступил в формате телеконференции на форуме по безопасности. Организатором выступила Республика Корея. По словам Гебреисуса, неравный доступ к вакцинам не только затягивает пандемию, но и позволяет вирусу мутировать дальше.

«Глобальное неравенство в доступе к вакцинам в сочетании с нечетким и непоследовательным применением мер... продлевют пандемию, давая вирусу больше пространства для перемещения и мутации», — заявил глава ВОЗ.

Согласно официальной статистике, жертвами коронавируса стали более пяти миллионов человек, но реальное число намного больше. Гебреисус призвал заключить соглашение или договор, чтобы укрепить сотрудничество в сфере здравоохранения.

Темпы вакцинации против коронавируса выросли в России на шесть процентов. По информации министра здравоохранения Михаила Мурашко, за последнюю неделю привились свыше трех миллионов человек. Еще девять миллионов граждан прошли иммунизацию «Спутником Лайт».

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