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Daily Express: вишня и миндаль помогут улучшить качество сна
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Daily Express: вишня и миндаль помогут улучшить качество сна
Общество
Daily Express: вишня и миндаль помогут улучшить качество сна
pixabay.com  /  Free-Photos

Лондон, 17 ноября. Качество сна оказывает воздействие на общее состояние и психику человека. С помощью каких продуктов можно его улучшить, рассказали в издании Daily Express.

Улучшить качество сна помогут продукты, в которых содержатся калий, магний, кальций и железо. Благодаря им начнется выработка мелатонина, гормона сна. Поэтому в рацион рекомендуется добавить вишню.

«Это отличный выбор для перекуса перед телевизором. Вишню можно обмакивать в расплавленный темный шоколад. Если вы не очень любите фрукты, орехи и овсяные хлопья тоже служат отличным источником мелатонина», — отметил психиатр Алекс Димитруи.

Грецкие орехи тоже обладают рядом веществ, которые вырабатывают гормон сна. Их можно добавлять в овощной салат, йогурт или есть просто так. Дополнительно следует обратить внимание на миндаль, темный шоколад. хумус и чай с ромашкой.

Около трети жителей России отметили, что стали хуже засыпать осенью, пишет RT. Чтобы наладить режим отдыха, следует есть сытную и полезную еду перед сном. К таким продуктам относится арахис и масло из этого ореха.

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