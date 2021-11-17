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Военный эксперт Бадрак предложил властям Украины продать госпредприятия США

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 01:11
Общество
Военный эксперт Бадрак предложил властям Украины продать госпредприятия США
flickr.com  /  Ministry of Defense of Ukraine

Киев, 17 ноября. Государственные предприятия Украины должны быть проданы американскому бизнесу, чтобы обеспечить защиту страны. Таким мнением поделился Глава Центра исследований армии Украины Валентин Бадрак.

Эксперт уверен, что такой шаг даст Украине возможность стремительного развития под протекцией Соединенных Штатов. По мнению Бадрака, американский бизнес нужно впустить на рынок страны, продав ему государственные предприятия.

«Появление на территории Украины американского сборочного цеха, например, Harris, было бы свидетельством того, что мы очень заметно продвинулись вперед в нашем военно-техническом сотрудничестве», — заявил Бадрак.

Если американские бизнесмены будут вкладывать свои средства в Украину, то Соединенные Штаты будут более заинтересованы в защите страны, считает Бадрак. В качестве примера он привел Польшу, где правительство продало авиастроительный завод представителям США.

Ранее украинский эксперт по энергетике Владимир Омельченко заявил, что Киев всегда будет зависеть от Москвы из-за газа и электричества. По его мнению, энергосистема страны несовершенна и работает в убыток.

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