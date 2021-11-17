Вучич намерен просить у России по три млрд кубометров газа в год на протяжении десяти лет

Белград, 17 ноября. Сербия планирует просить у России заключение договора на поставку газа по три миллиарда кубометров топлива в год на протяжении десяти лет. Об этом сообщил президент республики Александр Вучич.

Он заявил, что ожидает встречу с российским лидером Владимиром Путиным, на которой сторонам предстоит договориться о стоимости, объемах газа, а также о сроках действия соглашения. На данный момент Сербия покупает у России газ по 270 долларов за тысячу кубометров по контракту, истекающему в конце этого года. Как сообщил Вучич в эфире TV Happy, страна нуждается в новом контракте из-за возросшего потребления голубого топлива.

«Не забудьте, что мы в день на рынке закупаем по три-четыре миллиона кубических метров газа наряду с тем, что получаем по долгосрочному контракту с Россией, чтобы помочь производству электроэнергии», — заявил президент Сербии.

Ранее сербский президент заявил, что стране необходимо как можно скорее заключить с Россией новое соглашение на поставки газового топлива из-за повышения его цены на рынке. Вучич выразил надежду, что Москва пойдет навстречу и установит стоимость, которая была бы оптимальной для республики.