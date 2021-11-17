Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 01:37
01:24
Общество
Daily Express: вишня и миндаль помогут улучшить качество сна
01:17
Общество
Сомнолог Бузунов порекомендовал пить на ночь молоко с медом и мелиссой для улучшения сна
01:11
Общество
Военный эксперт Бадрак предложил властям Украины продать госпредприятия США
00:59
Экономика
Вучич намерен просить у России по три млрд кубометров газа в год на протяжении десяти лет
00:54
Общество
Соратница Саакашвили Деканоидзе заявила о пожелтевшем от голодовки лице политика
00:34
Общество
Партнерша Башарова по «Танцам со звездами» Асмаловская умерла от COVID-19
00:33
Политика
Минобороны Украины и Великобритании заявили о нежелании конфликтовать с Россией
00:02
Экономика
Аналитик Сидоров: Высокие цены на бензин повышают социальное напряжение в США
00:01
Общество
Бойцы войск НКВД 80 лет назад первыми среди ледовых разведчиков прошли по «Дороге жизни»
23:57
Общество
Врач Мясников опроверг непобедимость онкологических заболеваний
Все новости

Вучич намерен просить у России по три млрд кубометров газа в год на протяжении десяти лет
Экономика
Вучич намерен просить у России по три млрд кубометров газа в год на протяжении десяти лет
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Белград, 17 ноября. Сербия планирует просить у России заключение договора на поставку газа по три миллиарда кубометров топлива в год на протяжении десяти лет. Об этом сообщил президент республики Александр Вучич.

Он заявил, что ожидает встречу с российским лидером Владимиром Путиным, на которой сторонам предстоит договориться о стоимости, объемах газа, а также о сроках действия соглашения. На данный момент Сербия покупает у России газ по 270 долларов за тысячу кубометров по контракту, истекающему в конце этого года. Как сообщил Вучич в эфире TV Happy, страна нуждается в новом контракте из-за возросшего потребления голубого топлива.

«Не забудьте, что мы в день на рынке закупаем по три-четыре миллиона кубических метров газа наряду с тем, что получаем по долгосрочному контракту с Россией, чтобы помочь производству электроэнергии», — заявил президент Сербии.

Ранее сербский президент заявил, что стране необходимо как можно скорее заключить с Россией новое соглашение на поставки газового топлива из-за повышения его цены на рынке. Вучич выразил надежду, что Москва пойдет навстречу и установит стоимость, которая была бы оптимальной для республики.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Вучич намерен просить у России по три млрд кубометров газа в год на протяжении десяти лет
россия сербия вучич поставки газа президент сербии сделка по газу
Комментировать