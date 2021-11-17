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Соратница Саакашвили Деканоидзе заявила о пожелтевшем от голодовки лице политика
Общество
Соратница Саакашвили Деканоидзе заявила о пожелтевшем от голодовки лице политика
facebook.com  /  Mikheil Saakashvili

Тбилиси, 17 ноября. Продолжительная голодовка ухудшила здоровье экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. У него зафиксированы низкий калий, тахикардия и тремор.

Саакашвили сильно потерял в весе, а кожа его лица приобрела желтый цвет, заявила член оппозиционного «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе.

«Он очень слаб, очень похудел, у него цвет лица такой очень желтый, и, честно говоря, вы знаете, я очень беспокоюсь, потому что я виделась с ним в четверг, и он держался», — заявила она в эфире телеканала «Украина–24».

Последний раз Деканоидзе разговаривала с Саакашвили 16 ноября. Она отметила, что политик едва произносил слова и брал большие паузы между предложениями.

«А сегодня мы разговаривали очень-очень долго, и во время нашего разговора он был так слаб, что он останавливался, и мы не могли продолжать, пока у него не появлялись дополнительные силы», — добавила соратница экс-президента.

По словам Деканоидзе, на политика оказывается психологическое давление со стороны других заключенных по указанию руководства тюрьмы. Сокамерники Саакашвили много шумят и кричат оскорбительные слова в его адрес.

Главврач тюремной больницы Манана Элефтерова ранее сообщила об улучшении состояния Саакашвили после лечения. Она отметила, что политик находится под пристальным вниманием медиков и получает необходимые препараты, пишет RT.

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саакашвили грузия тюрьма
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