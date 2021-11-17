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Партнерша Башарова по «Танцам со звездами» Асмаловская умерла от COVID-19

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 00:34
Общество
Партнерша Башарова по «Танцам со звездами» Асмаловская умерла от COVID-19
pixabay.com

Москва, 17 ноября. Артистка Кристина Асмаловская заразилась коронавирусом и умерла в возрасте 41 года. Об этом сообщила ее коллега бессменная ведущая проекта «АБВГДейка» Татьяна Черняева.

Асмаловская больше всего известна по шоу «Танцы со звездами». На проекте она в разное время выступала вместе с Маратом Башаровым и Максимом Щеголевым. Многие предполагали, что с первым у покойной был короткий роман, однако эту информацию пара никогда не подтверждала.

«Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любило несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте. Светлая память светлому человеку. У нее диагностировали COVID-19, Кристина не прививалась», — сообщила Черняева.

Актриса также снималась в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Адъютанты любви». Поклонники Асмаловской недоумевают, как такая молодая женщина могла умереть от болезни.

Москвичка ранее умерла от COVID-19 после того, как специально заразилась коронавирусом. Женщина надеялась переболеть в легкой форме и таким образом обезопасить себя от инфекции.

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смерть коронавирус кристина асмаловская
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