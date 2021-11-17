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Минобороны Украины и Великобритании заявили о нежелании конфликтовать с Россией
Политика
Минобороны Украины и Великобритании заявили о нежелании конфликтовать с Россией
mil.gov.ua  /  Пресс-служба министерства обороны Украины

Москва, 17 ноября. Лондон и Киев не стремятся к вражде с Москвой, однако их беспокоит «российская военная активность» вблизи Украины. Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны двух стран.

Соответствующее заявление сделано по итогам рабочей поездки британского министра обороны Бена Уоллеса в Киев. Он провел встречу со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

«У наших правительств нет желания быть враждебными или пытаться каким-либо образом стратегически окружить или подорвать Российскую Федерацию», — говорится в документе.

Москва неоднократно отрицала свое участие во внутриукраинском конфликте. Информация о стягивании военных к границе с Украиной не соответствует действительности, Россия перемещает войска в пределах своей территории на свое усмотрение, отмечали в Кремле.

Уоллес посетил украинскую столицу 16 ноября, где провел ряд рабочих встреч. В ходе переговоров с украинским коллегой Резниковым британский министр обсудил сотрудничество между странами.

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