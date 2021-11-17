Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 00:06
00:02
Экономика
Аналитик Сидоров: Высокие цены на бензин повышают социальное напряжение в США
00:01
Общество
Бойцы войск НКВД 80 лет назад первыми среди ледовых разведчиков прошли по «Дороге жизни»
23:57
Общество
Врач Мясников опроверг непобедимость онкологических заболеваний
23:39
Весь мир
Astra Militarum об антироссийских мерах ЕС: Бармалей сожрет вас на ужин с пачкой санкций на гарнир
23:35
Общество
Центр «Фобос»: москвичей ждет низкое атмосферное давление 20 ноября
23:14
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели экс-помощника министра финансов Коробкина от взрыва
23:13
Весь мир
Шугалей заявил, что Bellingcat использует фильм WagnerGate как инструмент шантажа
23:13
Происшествия
Тело погибшего при попытке распилить снаряд ВОВ Коробкина нашла его жена
23:12
Весь мир
Фильм «Турист» покажут зрителям Зимбабве в рамках Недели российского кино
23:07
Происшествия
Массовая авария произошла на внутренней стороне МКАД
Все новости

Бойцы войск НКВД 80 лет назад первыми среди ледовых разведчиков прошли по «Дороге жизни»

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 00:01
Общество
Бойцы войск НКВД 80 лет назад первыми среди ледовых разведчиков прошли по «Дороге жизни»
Невские Новости  /  Любовь Лепшина

Санкт-Петербург, 17 ноября. Военнослужащие войск правопорядка 18 ноября 1941 года первыми среди ледовых разведчиков прошли по легендарной «Дороге жизни».

Речь идет о майоре К. Шаранове, капитане В. Лебедеве, красноармейцах И. Агееве и Д. Пескове. Свой поход группа осуществляла по приказу начальника войск НКВД по охране тыла Ленинградского фронта генерал-лейтенанта Г. Степанова. Путь военнослужащие начали из осажденного Ленинграда.

С начала строительства и до конца блокады безопасность «Дороги жизни» находилась под контролем частей и подразделений войск НКВД СССР. С ее помощью продовольствие и грузы получали Ленинград, Кронштадт, войска Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского флота. По трассе осуществлялась эвакуация нуждавшихся в медицинской или другой помощи жителей и защитников Ленинграда.

Позднее по ледовой трассе начали ездить автомобили. Они часто проваливались в полыньи, дорога подвергалась бомбежке фашистских захватчиков. На базе 13-го мотострелкового полка внутренних войск НКВД СССР дополнительного были созданы еще две автоколонны. Они доставили в блокадный Ленинград 1856 тонн разных грузов и вывезли свыше 30 тысяч жителей.

Сейчас удалось установить лишь фамилии некоторых из военных водителей 13-го мотострелкового полка. Среди них Власов, Карташев, Клименко, Попов, Рогачев, Тихонов и Шалун. Их имена и дальнейшая судьба остаются неизвестными. Историки Росгвардии продолжают работу в этом направлении.

Глава СК России Александр Бастрыкин оценил состояние народного музея «Дорога жизни» во время рабочей поездки в Ленобласть. Объект долгое время не подвергался реконструкции, в связи с чем глава ведомства поручил найти виновных в неудовлетворительном состоянии музея.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Бойцы войск НКВД 80 лет назад первыми среди ледовых разведчиков прошли по «Дороге жизни»
история дорога жизни нквд ссср
Комментировать