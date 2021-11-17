Бойцы войск НКВД 80 лет назад первыми среди ледовых разведчиков прошли по «Дороге жизни»

Санкт-Петербург, 17 ноября. Военнослужащие войск правопорядка 18 ноября 1941 года первыми среди ледовых разведчиков прошли по легендарной «Дороге жизни».

Речь идет о майоре К. Шаранове, капитане В. Лебедеве, красноармейцах И. Агееве и Д. Пескове. Свой поход группа осуществляла по приказу начальника войск НКВД по охране тыла Ленинградского фронта генерал-лейтенанта Г. Степанова. Путь военнослужащие начали из осажденного Ленинграда.

С начала строительства и до конца блокады безопасность «Дороги жизни» находилась под контролем частей и подразделений войск НКВД СССР. С ее помощью продовольствие и грузы получали Ленинград, Кронштадт, войска Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского флота. По трассе осуществлялась эвакуация нуждавшихся в медицинской или другой помощи жителей и защитников Ленинграда.

Позднее по ледовой трассе начали ездить автомобили. Они часто проваливались в полыньи, дорога подвергалась бомбежке фашистских захватчиков. На базе 13-го мотострелкового полка внутренних войск НКВД СССР дополнительного были созданы еще две автоколонны. Они доставили в блокадный Ленинград 1856 тонн разных грузов и вывезли свыше 30 тысяч жителей.

Сейчас удалось установить лишь фамилии некоторых из военных водителей 13-го мотострелкового полка. Среди них Власов, Карташев, Клименко, Попов, Рогачев, Тихонов и Шалун. Их имена и дальнейшая судьба остаются неизвестными. Историки Росгвардии продолжают работу в этом направлении.

Глава СК России Александр Бастрыкин оценил состояние народного музея «Дорога жизни» во время рабочей поездки в Ленобласть. Объект долгое время не подвергался реконструкции, в связи с чем глава ведомства поручил найти виновных в неудовлетворительном состоянии музея.