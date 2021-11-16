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Astra Militarum об антироссийских мерах ЕС: Бармалей сожрет вас на ужин с пачкой санкций на гарнир
Весь мир
Astra Militarum об антироссийских мерах ЕС: Бармалей сожрет вас на ужин с пачкой санкций на гарнир
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Ни Франция, ни Европейский союз не смогут организовать политическое и экономическое давление на российские частные военные компании, считает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

«Продолжу мысль Максима Шугалея про санкции в адрес известного на весь мир оркестра и как с их помощью пытаются давить на Россию. Да и на кого накладывать Европе ограничения — неясно. «ЧВК Вагнера» у нас, как в известной книжке, Тысячеликий Герой. Скажу честно: ни отдельно Франция, ни «вся королевская рать» Евросоюза санкции на наших ребят наложить не могут», — пишет аналитик.

В то же время эксперт выразил уверенность, что сотрудники частной военной компании способны на зеркальные действия, от которых пострадают все противники РФ.

«А вот теперь представьте ситуацию. Наши ребята ответили контрсанкциями Европе, у которой нет ни политической воли, ни стальных нервов, ни военного опыта. И все белые вдруг возьмут и коллективно потеряют иммунитет к поездкам в Африку и на Ближний Восток. Что дальше?

Будет как в печально известной истории с французской журналисткой Камиль Лепаж, убитой в 2014 году боевиками в ЦАР. И никто из европейцев не помог. И миротворцы ООН — тоже. Потому что страшно. Так вот, господа представители ЕС, подумайте. Вам же много поездок предстоит. Неприятно будет, если ваши чиновники окажутся в плену местных бармалеев-людоедов», — добавил Комиссар Яррик.

Astra Militarum об антироссийских мерах ЕС: Бармалей сожрет вас на ужин с пачкой санкций на гарнир
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Другими словами, ответные меры со стороны российских ЧВК будут заключаться в отказе от противодействия группам боевиков и предоставления защиты европейскому истеблишменту, журналистам и рядовым гражданам.

«Российские бойцы на помощь не придут. Санкции! Мандат не позволяет. Это дело серьезное. Так что, товарищи, простите-извините, но подмоги, пока разбойники вас не сожрут на ужин с пачкой санкций на гарнир, не ждите. А там постфактум, может, и приедем, частично снимем ограничения, косточки сладкие заберем. Выбор за тобой, старушка Европа!» — заключил эксперт.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей заявил, что угрозы Запада в отношении российских ЧВК — это инструмент незаконного политического давления, а его пиар — работа на благо недоброжелателей Российской Федерации.

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