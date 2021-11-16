СК начал проверку по факту гибели экс-помощника министра финансов Коробкина от взрыва

Волгоград, 16 ноября. Бывший помощник министра финансов Михаил Коробкин погиб в результате разрыва боеприпаса в Волгограде. Следственный комитет начал проверку.

Пенсионер получил несовместимые с жизнью ранения в результате детонации боеприпаса. Трагедия произошла в гараже мужчины. Взрыв услышала жена покойного, именно она и обнаружила тело супруга.

«Мужчина распиливал боеприпас, который был зажат в слесарные тиски. В результате произошла детонация. Пенсионер получил телесные повреждения, от которых скончался на месте. Обнаружила его супруга, которая прибежала в гараж, услышав громкий хлопок, — сообщил источник ФАН в СКР по региону.

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия обнаружили углошлифовальную машину, порох, металлические обломки и старые патроны различного калибра. Предполагается, что боеприпас был произведен во времена Второй мировой войны.

Ранее стало известно, что Коробкин коллекционировал снаряжение, амуницию и оружие военных времен. Именно поэтому в гараже находилось большое количество подобных предметов.