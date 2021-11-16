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Тело погибшего при попытке распилить снаряд ВОВ Коробкина нашла его жена

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 23:13
Происшествия
Тело погибшего при попытке распилить снаряд ВОВ Коробкина нашла его жена
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Волгоград, 16 ноября. Супруга экс-сотрудника Минфина России Михаила Коробкина услышала звуки взрыва в гараже. К этому моменту ее муж был уже мертвым.

Инцидент произошел в частном доме, расположенном по улице Венской в СНТ «Центральный 2» в Советском районе Волгограда. Коробкин решил распилить снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ) в гараже дачного дома, использовав для этого электрическую пилу. Об этом передает источник Федерального агентства новостей.

На момент смерти Коробкину было 67 лет. Он является москвичом, но в основном проживает на даче. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, где Коробкин взял снаряд. Супруга погибшего призналась, что не знала об увлечениях мужа.

Коробкин занимался коллекционированием оружия. Согласно неподтвержденной информации, при осмотре места происшествия следователи нашли амуницию военных лет и порох.

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