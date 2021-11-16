В рамках Недели российского кино в Зимбабве состоится показ картины «Турист», рассказывающей о работе отечественных специалистов в Центральноафриканской Республике. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства.

На протяжении нескольких дней в столичном театральном комплексе «Репс» местные зрители смогут увидеть известные фильмы, которые уже полюбились гражданам РФ.

Организацией мероприятия занимается посольство Российской Федерации в Зимбабве при активной поддержке Harare Film Society и киноконцерна «Мосфильм». Открыл неделю искусства «Большой». Африканцы высоко оценили проект режиссера Валерия Тодоровского и с нетерпением ждут «Туриста», который имеет особое значение для жителей континента.

Федеральное агентство новостей /

Лента вышла на экраны в мае. Она основана на реальных событиях, происходивших в конце 2020 года в ЦАР. Тогда боевики из конгломерата «Коалиция патриотов за перемены» попытались силой захватить власть в республике, однако правительственная армия (FACA) смогла дать им отпор.

Разгромить вооруженные группировки радикалов удалось благодаря подготовке, которую военнослужащие FACA прошли у российских инструкторов. Именно вокруг специалистов из РФ строится основной сюжет «Туриста».