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Фильм «Турист» покажут зрителям Зимбабве в рамках Недели российского кино
Весь мир
Фильм «Турист» покажут зрителям Зимбабве в рамках Недели российского кино
Кадр из фильма «Турист»  / 

В рамках Недели российского кино в Зимбабве состоится показ картины «Турист», рассказывающей о работе отечественных специалистов в Центральноафриканской Республике. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства.

На протяжении нескольких дней в столичном театральном комплексе «Репс» местные зрители смогут увидеть известные фильмы, которые уже полюбились гражданам РФ.

Организацией мероприятия занимается посольство Российской Федерации в Зимбабве при активной поддержке Harare Film Society и киноконцерна «Мосфильм». Открыл неделю искусства «Большой». Африканцы высоко оценили проект режиссера Валерия Тодоровского и с нетерпением ждут «Туриста», который имеет особое значение для жителей континента.

Фильм «Турист» покажут зрителям Зимбабве в рамках Недели российского кино
Федеральное агентство новостей /

Лента вышла на экраны в мае. Она основана на реальных событиях, происходивших в конце 2020 года в ЦАР. Тогда боевики из конгломерата «Коалиция патриотов за перемены» попытались силой захватить власть в республике, однако правительственная армия (FACA) смогла дать им отпор.

Разгромить вооруженные группировки радикалов удалось благодаря подготовке, которую военнослужащие FACA прошли у российских инструкторов. Именно вокруг специалистов из РФ строится основной сюжет «Туриста».

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