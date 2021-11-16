Массовая авария произошла на внутренней стороне МКАД

Москва, 16 ноября. Четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги. Из-за дорожно-транспортного происшествия передвижение автомобилей на этом участке затруднено.

Транспортный поток затруднен на трех полосах из шести. ДТП произошло рядом с развязкой с Калужским шоссе. Данных о пострадавших или погибших в результате происшествия на данный момент не поступало.

«По возможности выбирайте пути объезда», — отмечено в сообщении департамента транспорта столицы.

Недавно столичное управление Госавтоинспекции признало Московскую кольцевую автомобильную дорогу самым аварийно опасным участком трассы в городе. Согласно данным исследования, в первые десять месяцев этого года на МКАД зарегистрировали 577 ДТП.