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Экс-помощник главы Минфина России Коробкин погиб из-за взрыва снаряда в Волгограде
Происшествия
Экс-помощник главы Минфина России Коробкин погиб из-за взрыва снаряда в Волгограде
pixabay.com

Волгоград, 16 ноября. Бывший помощник министра финансов России Антона Силуанова Михаил Коробкин погиб в результате взрыва снаряда. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно информации канала, Коробкин умер в Волгограде. Трагедия произошла на территории частного дома, где экс-помощник Силуанова пытался электрической пилой разрезать некий предмет.

«У него было большое количество снаряжения времен войны, амуниции и патронов», — пишет Baza.

По неподтвержденной информации, правоохранители нашли на месте происшествия амуницию времен Великой Отечественной войны. Официального подтверждения информации на данный момент не поступало.

Ранее похожий случай произошел в Екатеринбурге. Там, в одном из районов промышленной зоны в результате возгорания прогремел взрыв. Возможной причиной пожара и хлопка стала утечка газа.

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