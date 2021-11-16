Экс-помощник главы Минфина России Коробкин погиб из-за взрыва снаряда в Волгограде

Волгоград, 16 ноября. Бывший помощник министра финансов России Антона Силуанова Михаил Коробкин погиб в результате взрыва снаряда. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно информации канала, Коробкин умер в Волгограде. Трагедия произошла на территории частного дома, где экс-помощник Силуанова пытался электрической пилой разрезать некий предмет.

«У него было большое количество снаряжения времен войны, амуниции и патронов», — пишет Baza.

По неподтвержденной информации, правоохранители нашли на месте происшествия амуницию времен Великой Отечественной войны. Официального подтверждения информации на данный момент не поступало.

Ранее похожий случай произошел в Екатеринбурге. Там, в одном из районов промышленной зоны в результате возгорания прогремел взрыв. Возможной причиной пожара и хлопка стала утечка газа.